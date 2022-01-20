Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC aşı çalışmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC aşı çalışmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC aşı çalışmasına ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız. Çalışmayla hastadaki antikor değişimi gözlemlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız. Çalışmayla hastadaki antikor değişimi gözlemlenecek." dedi.

Koca, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin son durum sorulan Koca, şunları kaydetti:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC aşı çalışmasına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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