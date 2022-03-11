Son dakika haberleri! Bakan Kirişci, çiftçilere 58,9 milyon liralık desteği aktarmaya başladıklarını bildirdi - Haberler

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Son dakika haberleri! Bakan Kirişci, çiftçilere 58,9 milyon liralık desteği aktarmaya başladıklarını bildirdi

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Son dakika haberleri! Bakan Kirişci, çiftçilere 58,9 milyon liralık desteği aktarmaya başladıklarını bildirdi

Son dakika ekonomi haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirtti.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Türk Lirası, Ekonomi, Haberler

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