Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti - Haberler
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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) heyetini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) heyetini kabul etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun TYF Başkanı Özlem Akdurak ve yönetim kurulu üyeleri ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında ilk kadın hakem olarak görev yapacak Pınar Coşkuner Genç'ten oluşan heyeti, makamında kabul ettiği belirtildi.

Akdurak'ın ziyarette Kasapoğlu'na 2022 yılında yapılacak organizasyonlar ve hedeflerle ilgili bilgiler verdiği kaydedildi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mehmet Kasapoğlu, Özlem Akdurak, Türkiye, Yelken, Spor, Haberler

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