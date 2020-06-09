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Bakan Kasapoğlu'nun Selendi için söz verdiği tesisler hızla yükseliyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeyi ziyareti sırasında söz verdiği spor tesisleri hızla yükseliyor.

Bakan Kasapoğlu'nun Selendi için söz verdiği tesisler hızla yükseliyor
09.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:37

Manisa'nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeyi ziyareti sırasında söz verdiği spor tesisleri hızla yükseliyor. Spor tesislerinden biri olan yüzme havuzunu inceleyen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa'da spor yatırımları konusunda en şanslı ilçe kendileri olduğunu söyledi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın daveti üzerine 2018 yılı eylül ayında Selendi'yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Selendi için söz verdiği spor tesisleri yükselmeye başladı. AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, Selendi Kaymakamı Can Atak ve AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın ekim 2019 tarihindeki Ankara ziyaretleri neticesinde Bakanı Kasapoğlu'nun talimatları ile yapımına başlanılan yarı olimpik yüzme havuzunun kaba inşaatının bitme noktasına geldi. Mahallelere yapılacak olan halı sahaların başlanılması ve Manisa'yı tüm Türkiye'de temsil eden ata sporu atlı cirit spor kulüplerinin kullanabileceği ve yarışların yapılacağı cirit sahasının ihalesinin de yapılarak, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacağı öğrenilirken, tesislerin tamamlanmasıyla Selendi sportif tesisleri zengin bir ilçe haline gelecek.

Selendi'nin Kurtuluş Mahallesinde bin 250 metre kare arsa üzerine yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzu bu yılın ağustos ayında hizmete başlayacak. 1.40 derinliği olan, 16 metre uzunluğu, 15 metre genişliği ve 10 tane kulvarı barındıracak olan 800 metrelik havuz tesisinde, soyunma odaları, engelli soyunma odaları, elektrik odası, ofis, mekanik oda ve malzeme ile temizlik odası bulunacak. Yüzme havuzu inşaatı bittiğinde çocuklar, gençler ve Selendili vatandaşlar havuzdan faydalanacak. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak yüklenici firma tarafından inşaatına başlanılacak olan cirit sahası da ilçenin cirit sporuna hizmet edecek. Cirit sahasında bin 700 kişilik tribünü olacak. Şehirlioğlu, Rahmanlar ve Pınarlar mahallerine yapılacak olan halı sahaların da kısa süre de tamamlanacağı bildirildi.

Nurullah Savaş: "Bu yapılan çalışmalar diğer çalışmalara örnek teşkil edecektir"

Yüzme havuzu inşaatını gezerek, çalışmaları belediye meclis üyeleri ve AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ile birlikte yerinde inceleyen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Bakanımızın hediyesi olan bizim gençlerimizin çocuklarımız için önem arz eden yüzme öğrenebilmeleri ve vakit geçirebilmeleri için yapılan tesisin son aşamalarına gelindi. Firma yetkilileri bize, virüs ile ilgili sorun olmamış olsaydı tesisin haziran ayı gibi faaliyete geçirmeyi planladıklarını ancak bu sürenin uzadığını söyledi. Gecikmeyle temmuz sonu itibariyle tamamlanıp, ağustos ayı itibariyle gençlerimizin ve çocuklarımızın ve Selendili vatandaşlarımıza hizmet verecek. Böyle çok güzel bir tesis hayata geçecek. Bunun için Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gerek Manisa'ya gerek Selendi ilçemize bakış açısından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Bakıldığında yer teslimin yapıldığı atlı cirit sahasının da inşaat süreci başlıyor. Yaklaşık bin 700 kişilik tribünü, badokları, oyun alanı olan cirit sahası da hayata geçecek. Manisa'da spor yatırımları konusunda en şanslı ilçe biziz. Gerek seçim çalışmaları öncesi ve seçimlerde Cumhur İttifakı olarak uyumlu bir şekilde çalışmanın karşılığını aldık, yatırımları aldık. Korona virüs nedeniyle yatırımların durduğu bir ortamda biz Selendi olarak durmadık, bakanlığımız durmadı, çalıştık. Bu yapılan çalışmalar diğer çalışmalara örnek teşkil edecektir. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Çalışmalarla ilgili mücadelemiz devam edecektir. Bu çalışmaları bizlere kazandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğluna sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ise, "Selendimize yapmış olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzumuz öncelikle Selendimize hayırlı olsun. 2018 eylül ayında Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçemize teşrifleri ve ziyaretleri sonucu ilçemize bir takım sözler vermişti. Hızlı bir şekilde yatırımlara başlandı. Birincisi yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı hayırlısıyla temmuz sonu itibariyle bitecek. Onun akabinde Selendimiz için önemi ayrı olan ata sporumuz atlı cirit sporumuzun yaşatılması için cirit sahasının ihale aşaması yapıldı. En kısa sürede yapımına başlanacak. Bu tesisimiz de Selendimize hayırlı uğurlu olsun. Farklı üç mahallemize 3 adet halı sahası yapılacak. Onların da bir kısmı başladı, diğerleri de başlayacak. Onlar da hayırlı olsun. Bu tesislerin yapılmasında büyük emekleri olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Manisa milletvekillerimize ilçemiz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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