SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Bakan Kasapoğlu'ndan Yunus Mallı'ya 'geçmiş olsun' telefonu - Spor
Mehmet Kasapoğlu, Yunus Mallı, Almanya, Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Yunus Mallı'ya 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

10.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:46
Bakan Kasapoğlu'ndan Yunus Mallı'ya 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı ile telefonda görüştü.Bakan Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'ya ailesinin ve kendisinin durumunu sordu.

Milli futbolcudan durumunun iyi olduğu bilgisini alan Bakan Kasapoğlu, Yunus Mallı'ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.


- Ankara

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Alex de Souza bu kez şaşırttı: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil Spor
Alex de Souza bu kez şaşırttı: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Abdulhamit Gül Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Kim Kardashian Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Kadın Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu'ndan Yunus Mallı'ya 'geçmiş olsun' telefonu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 13:50:58. #1.15#
title