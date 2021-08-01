Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e destek
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Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e mağlup olarak altın madalya şansını kaybeden milli güreşçi Rıza Kayaalp'le bir araya gelerek destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e mağlup olarak altın madalya şansını kaybeden milli güreşçi Rıza Kayaalp'le bir araya gelerek destek verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final mücadelesinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 kaybetti. Altın madalya şansını yitiren Rıza, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Tokyo'da Kayaalp ile buluştu. Bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kasapoğlu, "Sen ülkemizi daima başarıyla temsil ettin kardeşim. Daha kazanılacak çok madalya var" notunu düştü. - İSTANBUL

Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e destek
Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e destek
Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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