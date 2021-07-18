Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyatlara katılacak milli sporculara moral ziyareti
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Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyatlara katılacak milli sporculara moral ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyatlara katılacak milli sporculara moral ziyareti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren milli sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren milli sporcuları ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Tokyo 2020 hazırlıkları çerçevesinde Erzurum'da kampta bulunan milli karateciler; Eray Şamdan, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş, milli atlet Yavuz Ağralı ve milli pentatlet İlke Özyüksel'e destek ziyaretinde bulundu.

Milli sporcularla tek tek ilgilenen ve Tokyo Olimpiyatları öncesinde başarı dileklerini ileten Bakan Kasapoğlu, hazırlıklar hakkında sporculardan ve antrenörlerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Erzurum'da hazırlanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile yakından ilgilendi. Milli sporcunun çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 öncesinde Sümeyye Boyacı'ya da başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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