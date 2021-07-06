Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: "Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım"
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Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: "Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım"

Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar'la telefonda görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar'la telefonda görüştü. Bakan Kasapoğlu, Merve ile görüşmesinde tesis ve ihtiyaçlar noktasında ne gerekiyorsa bir ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, 13 yaşındaki Şanlıurfa Konuklu İmamhatip Ortaokul öğrencisi Merve'den ailesi, takım arkadaşları ve hentbol antrenmanları hakkında bilgi aldı. Merve'ye malzeme ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'ya giderek okulu ziyaret edeceğini, sporcuları yetiştiren öğretmenlerle görüşeceğini ifade etti.

Merve Akpınar ise memnuniyetini vurgulayarak Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: 'Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım
Haber Yorumları
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Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar'a: "Ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım" - Haberler Spor
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