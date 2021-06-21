Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Emel Dereli'ye tebrik
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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Emel Dereli'ye tebrik

Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Emel Dereli'ye tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda gülle atmada 18.50m'lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan Emel Dereli'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda gülle atmada 18.50m'lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan Emel Dereli'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig'de kadınlar gülle atmadaki 18.50m'lik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan milli sporcu Emel Dereli için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında 18.50m'lik derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli sporcumuz Emel'i kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarıların, gençlerimize de büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Emel Dereli'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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