Bakan Kasapoğlu, Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'yı telefon ile arayıp tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'yı telefon ile arayıp tebrik etti

20.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:44

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etmesi MERSİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Göksu Üçtaş...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun madalya kazanan sporcuları telefonla arayarak tebrik etmesi MERSİN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'yı telefon ile arayıp tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'yı telefon ile arayıp tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'yı telefon ile arayıp tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'yı telefon ile arayıp tebrik etti
Bakan Kasapoğlu, Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı'yı telefon ile arayıp tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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