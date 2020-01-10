Bakan Kasapoğlu Kızılay Meydanı'nda muhabirlik yaptı

10.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:03

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Kızılay Meydanı'nda muhabirlik yaptı. Meydanda Ankaralılarla röportaj yapan Bakan Kasapoğlu, mikrofon uzattığı kişilere sporla ilgili sorular yöneltip, bakanlığın projeleri hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Başkent sakinlerinin karşısına muhabir olarak çıktı. Eline mikrofonu alan Bakan Kasapoğlu, kameraman eşliğinde Ankara'nın en işlek meydanlarından Kızılay'da halkla röportaj yaptı. Bakan Kasapoğlu'nu elinde mikrofonla görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kasapoğlu, meydanda bulunanlara spor yapıp yapmadıklarını, hangi takımı desteklediklerini sordu. Röportaj sırasında Kasapoğlu ayrıca, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" gibi projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, herkesi bu tesislerde spor yapmaya davet etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı röportajlardan görüntülerDetaylar

Kaynak: DHA