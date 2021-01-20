Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
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Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı

20.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:52

İstiklal Marşı'nın okunması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Samsunspor Anıtı'nın kurdele kesimi SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Samsunspor Anıtı'nın kurdele kesimi

SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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