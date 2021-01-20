Bakan Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı
20.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:52
İstiklal Marşı'nın okunması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Samsunspor Anıtı'nın kurdele kesimi SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Samsunspor Anıtı'nın kurdele kesimi
SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı açılış törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız