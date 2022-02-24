Bakan Kasapoğlu, Ankara'da açılan tesislerde incelemelerde bulundu

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da yeni açılan 6 spor tesisini ziyaret etti.

Altındağ ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Beşikkaya Spor Merkezi, Battalgazi Yüzme Havuzu, Yıldıztepe Spor Merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, Mavi Vatan Yüzme Havuzu ve Örnek Eğitim Kültür Spor Merkezi'ni gezdi.

Mete Gazoz Okçuluk Tesisinin açılışını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz ile yapan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde olduğu gibi Ankara'nın da tüm ilçelerinde bir seferberlik olduğunu belirterek, "O da spor seferberliği. Kadınları, gençlerimizi spor eriştirme seferberliği bu. Sporu tabana yayma seferberliği bu." dedi.

Tesisler birer birer yükselirken halkın bu tesisleri kullanmasına yönelik projelerin de gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bugün Altındağ'da 6 farklı tesisi hizmete aldık. Daha önce Mamak'ta ondan önce Keçiören'de hizmete almıştık. Önümüzdeki günlerde Sincan'da olacağız. İnci tanesi gibi tesislerimizi dizmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki sporcu potansiyeline dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda gördük. Farklı branşlarda ilk kez yaşadığımız başarıları gördük. Onlardan biri işte yanı başımda Mete Gazoz, gururumuz. Yeni Meteler burada. Açtığımız tesislerden biri de okçuluk tesisi. Mete Gazoz ismiyle gece gündüz hizmet verecek. Her alanda başarıyla koşacak ülkemizi bayrağımızı temsil edecek sporcularımızı buralardan yetiştireceğiz, şampiyonlar yetişecek. Bir yandan daha güçlü başarılı yarınlara her alanda yürüyeceğiz. Diğer yandan da kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla engellisiyle tüm toplumu spora eriştireceğiz. Kimsenin bugüne kadar sporcu dahi bulamadığı branşlarda yeni sporcularımızı keşfediyoruz. İnşallah sporcularımız Mete abileri gibi bizi gururlandırmaya devam edecek. Yeni Mete Gazozların, yeni Buse Nazların yeni şampiyonların yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Milli okçu Mete Gazoz da tesisin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu tesise benim ismimim verilmesi, buradaki genç sporcu kardeşlerimin benim ismimin verildiği spor salonunda kendilerini geliştirmeleri, Tokyo'da aldığımız altın madalyadan çok daha kıymetli. O yüzden ben tekrar spor salonuna ismimi veren Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, gençlere "Sevdikleri, istedikleri spor branşını yapmalarını ve o branşta sonuna kadar gitmelerini" tavsiye ederek sözlerini tamamladı.

Bakan Kasapoğlu Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulunu da ziyareti etti.