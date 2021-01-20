Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule demiryolunun Kapıkule kesimi yüzde 27,3 tamamlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu hattına ilişkin, "Halkalı- Kapıkule demiryolu hattı Çerkezköy- Kapıkule kesimi inşası projesinin halihazırda fiziksel ilermele oranı yüzde 27,3, mali ilerleme oranı ise yüzde 31,3'tür" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut'u makamında kabul etti. Bakan Karaismailoğlu görüşmede, Bakanlık olarak, temiz ve emniyetli bir ulaştırma sektörü için sürekli çalıştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Nitekim AB tarafından 2019 yılı sonunda açıklanan 'Yeşil Mutabakat' ve bu kapsamda 2020 yılı sonunda açıklanan 'Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi' bütün kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Kapıdan kapıya taşımacılık ve bazı yük çeşitleri açısından henüz karayolu taşımacılığının yeterli bir alternatifi bulunmamaktadır. Yaşadığımız salgın sürecinde de karayolu taşımacılığının bir süreliğine kesilmesinin bile tedarik zincirine nasıl zarar verdiğine şahit olduk. Dolayısıyla, demiryollarına, kombine taşımacılığa ve diğer alternatif yatırımlarımıza devam ederken karayolu ile yük taşımacılığının önündeki engelleri de kaldırmalıyız. Bu noktada da karşımıza yıllardır süregelen ve ticaretimizi ciddi bir şekilde etkileyen karayolu kotaları sorunu çıkmaktadır. Sorunun kalıcı olarak çözülmesine katkı yapmanızı bekliyoruz."Halkalı- Kapıkule demiryolu hattı Çerkezköy- Kapıkule kesimi inşası projesinin ilerleme oranları ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Malumunuz, IPA- II döneminin en stratejik ve bütçe açısından en büyük projesi olan Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy- Kapıkule kesimi inşası projesine 2019 yılı Haziran ayında başladık. Covid-19 salgınının oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen gerekli önlemleri alarak çalışmalara devam etmekteyiz. Projenin halihazırdaki fiziksel ilerleme oranı yüzde 27,3, mali ilerleme oranı ise yüzde 31,3'tür" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, "Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır" diyerek Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut'a kahve fincanı hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN