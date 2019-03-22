Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da muhtarlar, STK temsilcileri ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. İran'dan Nevruz için gelen turist sayısında ciddi bir artış yaşandığına işaret eden Bakan Ersoy, "Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300 artış bekleniyor" dedi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Konferans Salonunda Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş, ilçede görev yapan muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mahmut Kocadon, 'hoş geldin' konuşması yaptı.

Kocadon'un ardından konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır birer konuşma gerçekleştirdi.

Daha sonra bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendisinin Antalya doğumlu olduğunu fakat 1974 yılından beri Bodrum'a gelip gittiğini ifade ederek, "Ailem de her yaz burada kaldığı için Bodrum'u çok yakından gözlemleme şansım oluyor. 1974'ten bugüne Bodrum neler geçirdi, hangi değişimler geçirdiğini çok iyi biliyorum. Turizmden gelen bir bakan olmamın yanı sıra uzun süreden beri her yıl Bodrum'da bulunmamın da Bodrum açısından bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bodrum'un turizme bakış açısının değişmesi gerekiyor. Biz bugün ağırlıklı olarak Bodrum'un sorunlarını konuşmaya, neler yapabiliriz, 2023 dönemine kadar ne faydamız olabilir, onları konuşmaya geldik. Ben bugün sizlerin sorunlarını dinleyeceğim, kafamdakileri anlatacağım. Gerekli notları alacağım" şeklinde konuştu.

Bodrum'da yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar, tek başına Bodrum Belediyesi veya tek başına Muğla Büyükşehir Belediyesi veya tek başına bakanlığın yapabileceği bir konu değil. Bodrum, herkesin ortak hareket etmesi gereken, herkesin koordineli çalışması gerektiği ve doğru bir planlama ile hızlı hareket edilmesi gereken bir yer. Çünkü yapılması gereken çok iş var. Sorunları hepimiz yaşıyoruz. Nelerle karşılaşıldığını görüyoruz. Her şeyden önce 2 aya sıkışmış bir sezonu var, siz de biliyorsunuz. Çok çok 15 Haziran - 15 Eylül ama Temmuz ve Ağustos arasına sıkışmış bir sezonu var. Sezonu 12 aya nasıl yayarız, turizm çeşitliliğini nasıl getiririz, eğer turizm yapmak istiyorsak villa turizminden gerçek turizme nasıl geçiririz? Artı Bodrum'un güzel bir özelliği daha var. Bodrum artık göç alan bölge oldu. Kışın da artık Bodrum'un bir nüfusu var, yaşamak isteyen bir kitlesi var. İstanbul'dan, İzmir'den her yerden göç alıyor. Bunlar da büyük avantaj. Bu anlamda Bodrum'u detaylı çalışıp, hızlı bir şekilde yatırım yapıp toparlamak gerekiyor. Biz de bu bağlamda sizleri dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız. Başta benim bakanlığım olmak üzere belediyelerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak Bodrum'u daha iyi günlere nasıl taşırız konuşacağız."

Turizm sektör temsilcileriyle de özel bir toplantı yapan Bakan Ersoy, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nevruz dolayısıyla Türkiye'ye ilgi gösteren İranlı turistler hakkında konuşan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"İranlı turist sayısında ben geçen seneki rakamları yakalayacağımızı umuyorum. Oradan pek artış olmayabilir, İran'ın kendinden kaynaklı ekonomik sıkıntıları da var ambargodan kaynaklı. Geçen seneki rakamları yakalarsak zaten orada başarılı bir rakam yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Artı İran'da yurt dışı çıkış vergisi uygulanmaya başlandı. Biz hesaplamalarımızı 2019 için İran'dan artış olmayacak şekilde hesaplamıştık ama diğer pazarlara özellikle Batılı pazarlara baktığımızda rezervasyonlar da çok ciddi artış var erken rezervasyonlarda. Yıl ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 15, yüzde 18 bandı arasında artışla Türkiye genelinde, bunun da ağırlıklı olarak Batı bölgelerinden gelen turist hareketlerinde artışı karşılayacağımızı düşünüyorum. Şu açıdan da sevindirici gelir düzeyi yüksek turist kitlesi, oranı artmaya başladı. Geçen sene artmaya başlamıştı bu sene de artmaya başladı. Biz artık biliyorsunuz bakanlık olarak gecelik kişi başı gelire konsantre oluyoruz. Geçen sene yüzde 5-6 civarında gecelik kişi başı konaklamada bir artış olmuştu. Bu sene bu rakamın yüzde 12-13 seviyelerine kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu gelir grubu yüksek turistle günübirlik turist arasındaki değişimden de kaynaklanıyor. Bunların olumlu sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz gibi ilk aydaki verilerde bunu destekliyor."

"Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük büyüme bekleniyor"

Bakan Ersoy, tur operatörlerinin Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük bir büyüme beklediklerini belirterek, "Hindistan Havayolları Türkiye seferlerine başladı. Diğer birçok havayolları da Türkiye'ye nasıl sefer koyarız diye araştırmaya başlamışlar. Türkiye ile ilgili oralarda ciddi bir artık öngörüyoruz" diye konuştu.

"Çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptık"

Bodrumlu turizmcilerle çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarını dile getiren Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bodrum'un çok ciddi, çözülmesi gereken, bekleyen projeleri var. Başkan adayı arkadaşlarımın da projelerini gözden geçirdik ve biz de bakanlık olarak çok ciddi destek vereceğiz. Sivil toplum kuruluşları olsun, sektör temsilcileri olsun, Bodrum'un yerel insanları olsun geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Başta ön yargılar olmak üzere her şeyi tartıştık. Gereksiz ön yargılara açıklık getirdik. İhtiyaçlarını da biliyorum zaten ben 74 yılından bu yana Bodrum'a geliyorum. Turizmden gelen ve 74 yılından bu yana Bodrum'a gelen bir bakanın avantajını onlara anlattım, onlar da farkındalar zaten. Biz Bodrum'da adım adım çok güzel şeyler gerçekleştireceğiz. Onların da tatmin olduğunu düşünüyorum bu toplantıdan."

Bodrum Kalesi'nin birinci etap çalışmalarının 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'ne kadar bitirilip açılacağının müjdesini daha önce verdiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz Bodrum Kalesi ile sınırlı kalmasını istemiyoruz bu tür çalışmaların. Su Altı Arkeoloji Müzesiyle önümüzdeki sene yatırımlara devam edeceğiz. Burada birkaç noktada daha arkeolojik nokta var bunlara da kaynak aktaracağız bakanlık olarak. Biz sadece yerli turist olarak değil yabancı turist olarak da ciddi şekilde kapasiteyi arttırmak istiyoruz Bodrum'da. Bununla ilgili önündeki engelleri hem kaldırmak istiyoruz hem cazibe noktalarını ön plana çıkartıp parlatmak istiyoruz. Tabi bunlar yeterli değil. Siz nitelikli turiste ve geniş bir kitleye hitap ediyorsanız başta altyapı olmak üzere bir çok noktaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bunu da başkan adayı arkadaşlarımızla projelerini tartıştık, gözden geçirdik. Biz devlet olarak bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Biliyorsunuz Bodrum'un kış kapasitesi ile yaz kapasitesi çok farklı. Ne sadece büyükşehirin, ne sadece ilçe belediyesinin, ne de sadece bakanlığın çözebileceği bir konu değil. Hep beraber bir fikir birliği ile el birliği ile çalışılarak yerel halkında desteğini alarak çözülmesi gereken projeler var burada. Biz de bu bağlamda gerekli mutabakatı sağladığımızı düşünüyorum ve artık adımları atıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,daha sonra tarifeli uçak seferi ile İstanbul'a hareket etmek üzere ilçeden ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA