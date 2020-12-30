Bakan Elvan, 5 bakan ile toplantı yaptı
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Bakan Elvan, 5 bakan ile toplantı yaptı

30.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:01
Bakan Elvan, 5 bakan ile toplantı yaptı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Orman, Ticaret ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile bir araya geldi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Orman, Ticaret ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile bir araya geldi. 

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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