Bakan Dönmez: "Türkiye'nin nükleer teknoloji atağında Yıldız Teknik ekolünü güçlü şekilde görmek istiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümünün yeni teknolojilere geçiş olacağını belirterek, "Bu teknolojileri yerli mühendis ve yerli kaynaklarımızla hayata geçirmemiz çok önemli." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümünün yeni teknolojilere geçiş olacağını belirterek, "Bu teknolojileri yerli mühendis ve yerli kaynaklarımızla hayata geçirmemiz çok önemli." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'nci RLC Günleri'nde yaptığı konuşmada, dünyada enerji sistemleri, dijital sistemler ve sosyal ilişkiler olmak üzere üç temel dönüşüm olacağını ifade etti.

Güneş teknolojisindeki hızlı değişim, pil teknolojisi ve rüzgarda yakalanan ölçekle bugün yenilenebilir kaynakların hakim olduğu bir sistemin tartışıldığını vurgulayan Dönmez, "Güneş enerjisinde Keban Barajı'nın 5 misli kurulu güce ulaşmamız sadece 3-4 yıl sürdü." ifadesini kullandı.

Enerji kaynakları kadar teknolojik gelişime odaklanmanın ve enerji teknolojilerini yerlileştirmenin temel amaçları olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Artık kaynağın bir yerde konsantre olduğu değil hemen her yerde olan, güneş, rüzgar gibi kaynaklara geçiş hızlanıyor ama tüm bu teknolojilerde esas olan rüzgar ve güneş değil, bunları daha düzenli enerji kaynaklarına dönüştüren teknolojiler. Dolayısıyla Türkiye'nin bir sonraki enerji dönüşümünün başka bir kaynağa değil yerli güneş, rüzgar, nükleer, açık deniz sondaj kabiliyetleri, yerli lityum ve pil teknolojileri gibi yeni teknolojilere geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknolojileri yerli mühendis ve yerli kaynaklarımızla hayata geçirmemiz çok önemli."

"Enerji hizmetlerinde yapay zeka algoritmaları yaygınlaşacak"

Dönmez, dijital dönüşümün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle hızlandığına ve yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeye dikkati çekerek, yapay zeka ile birçok yeni ve yenilikçi materyalin bulunmasının hızlanabileceğini anlattı.

Kişiselleştirilmiş deneyim sunan yapay zeka algoritmalarının enerji hizmetlerinde ve müşteri ilişkilerinde yaygınlaşacağını belirten Dönmez, "Daha fazla yenilenebilir enerjiyle tüketicinin de oyuna aktif katılımı önemli olacak. Tüketicinin her zaman elektriğini açıp kapatması beklenemez. Bu sebeple yapay zekayla donanmış ev termostatları, ev aletleri çok önemli olacak. Elektriğin üretiminde, dengelenmesinde de birçok otomasyon sistemi kullanılıyor. Bunların da yapay zekayla izlenmesi önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, sosyal ilişkilerin dönüşümünün de geleceği şekillendireceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sosyal ilişkilerimiz de çevrim içi sistemlere taşındığı için yeni yöntemleri görüyoruz. Clubhouse gibi uygulamalar bir anda parlıyor. Çünkü dijitalleşme, birçok farklı yöntemle iletişimi mümkün kılıyor. Bu enerji sektöründe de böyle. Sosyal medya kullanımından sizlerle bir araya geliş biçimimize, tüketiciyi bilgilendirmeden büyük sektör toplantılarına artık dijital bir sosyalleşme dönemine girdik."

Türkiye'nin en önemli projeleri gençlere emanet edildiğini dile getiren Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon aramaları, bor atıklarından lityum üretimi, nadir toprak elementlerinin laboratuvar ortamında üretimi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi, yerli jeneratör, elektrik otomasyon sistemi gibi pek çok teknolojide genç mühendislerin imzası olduğunu ifade etti.

Dönmez, 2023'te devreye alınacak Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de genç ve eğitimli nükleer enerji uzmanlarının çalıştığını anımsatarak, "Şu anda 186 nükleer enerji mühendisimiz eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladılar. Sizleri de okullarınızı tamamladığınızda bu eğitimlere başvurmaya davet ediyorum. Türkiye'nin nükleer teknoloji atağında Yıldız Teknik ekolünü daha güçlü şekilde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı