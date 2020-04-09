Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz olacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin teknik hazırlıklarının ardından yeni durağının Karadeniz olacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin teknik hazırlıklarının ardından yeni durağının Karadeniz olacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacağını belirtti.

Gemi personelinin sağlığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Dönmez, "Fatih'in teknik hazırlıklarının ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi Fatih, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir atmıştı.

Kaynak: AA