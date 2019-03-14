Bakan Dönmez: "Enerjide Rol Model Olacak Kadınlarımızın Hikayeleri Geleceğe İlham Verecek"

Bakan Dönmez: "Enerjide rol model olacak kadınlarımızın hikayeleri geleceğe ilham verecek"

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide rol model olacak kadınlarımızın hikayeleri geleceğe ilham verecek. Bu alanda farkındalık ve bilinç oluşturmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende bir konuşma yaptı. Üreten, değer katan kadınlarımızın varlıklarıyla daha umutluyuz diyerek sözlerine başlayan Bakan Dönmez, "İdeallerinden vazgeçmeyen kadınlarımızın varlıklarıyla daha güçlüyüz. Bizler bu başarı hikayelerinin daha görünür kılınması için sadece aracılık ediyoruz. Kadınlarımızın hikayesi bu geceye sığmayacak kadar dolu" dedi.

Enerjinin erkek egemen bir sektör algısını kadınların başarısı ve varlığıyla değiştireceklerini belirten Dönmez, "Enerjide rol model olacak kadınlarımızın hikayeleri geleceğe ilham verecek. Bu alanda farkındalık ve bilinç oluşturmak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Sahadaki çalışandan en tepedeki yöneticiye kadar enerjide kadınlarımızın varlığını önemsiyoruz, daha güçlü temsil için sektörümüzü teşvik ediyoruz. Bizler kadın erkek ayrımını reddediyoruz" diye konuştu.

"Hayatımızı dokunuşlarıyla güzellieştiren kadınlarımızın enerjisiyle yücelttiği bir medeniyetin mensuplarıyız" diyen Bakan Dönmez, "Bizler bugün burada Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreninin ikincisini düzenleyerek kadınlarımızın varlığıyla enerji sektörünün daha güçlü daha sağlam olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kadını ve erkeğiyle 81 milyon hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yürüşte her zaman birbirimize destek ve omuz olacağız. Aynı hedefe ve aynı iradeye doğru hızla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA