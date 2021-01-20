Bakan Dönmez: Doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı
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Bakan Dönmez: Doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı

20.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:37
Bakan Dönmez: Doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doğalgazda yeni bir rekorun kırıldığığını bildirdi. Bakan Dönmez, "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık. En yüksek tüketim, İstanbul 51,6 milyon metreküp, Ankara 23,9 milyon metreküp, İzmir 13,9 milyon metreküp" ifadelerini kullandı. 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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