Bakan Dönmez: Bayraklı'da elektriksiz şebeke kalmayacak
31.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:06
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde devreye alınan yeni trafoyla ilçede elektriksiz şebekenin kalmayacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde devreye alınan yeni trafoyla ilçede elektriksiz şebekenin kalmayacağını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraklı'daki enerji arzına yönelik değerlendirmede bulundu.
Bakan Dönmez, "İzmir Bayraklı'da devreye aldığımız yeni trafomuzla ilçede elektriksiz şebeke kalmayacak. Tüm Bayraklı'ya kesintisiz enerji arzı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel