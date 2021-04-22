Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de

Son dakika haberi... Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türkiye'ye ulaştı.