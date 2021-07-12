Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü.

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a seyahat eden Galatasaray Futbol Takımı, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve ve Yunan yetkililerinin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı.

GALATASARAY'A DESTEK MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerinin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi. Galatasaray'a karşı takınılan bu skandal tavır karşısında Mevlüt Çavuşoğlu ve Ömer Çelik gibi birçok siyasiden de kulübe destek mesajı verildi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün Galatasaray futbol takımının Atina'da havaalanında yaşadığı keyfi muamele hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.