Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" dedi.

Buğra OLAÇ/ ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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