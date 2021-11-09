Bakan Bilgin: Asgari ücret için çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacak

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bilgin'i, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire ve kurum müdürleri karşıladı. Bilgin, daha sonra maden işçilerinin sosyal yardımlaşma sandığı Amelebirliği Başkanlığı'nı ziyaret etti. Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel'den çalışmalar hakkında bilgi alan Bilgin, maden işçilerinin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

"Türk-İş Genel Başkanı Ergün bey, asgari ücret komisyonunun diğer üyesidir. Burada rakam veremem ama asgari ücret ilgili toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacağını düşünüyorum. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Nedir çalışmalarımız? Maliyetlerine bakıyoruz. Daha iyi bir asgari ücret vermenin; vergide veya daha başka konularda yapacağımız düzenlemelerle ne kadar daha iyi bir netice alırız ona bakıyoruz. Netice aldıktan sonra aralık ayının ilk haftasında bir araya geleceğiz. Eskisi gibi çok uzun olmayan sürede bunu neticelendireceğimizi söyleyebilirim. Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları, erken emekliliği, 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması gibi bütün bunları kurduğumuz komisyonlar çalışıyor. Bunların maliyetlerin kapsamlarını çalışıyoruz. Ne kadarını kapsasın, çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden bir açıklama yapmak istemiyorum ama toplumu rahatlatacak zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için zaten yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz."