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Bakan Albayrak: 2002'de 100 lira verginin 14,3 lirası hizmete harcanırken günümüzde 85,2 lirası harcanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002'de toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası hizmet için harcanırken, günümüzde 85,2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirterek "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadesini kullandı.

27.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.

"FAİZ EKONOMİSİNDEN HİZMET EKONOMİSİNE GEÇİŞ BUDUR"

Bakan Albayrak, 2002'de toplanan her 100 liralık verginin sadece 14,3 lirasının vatandaşlara hizmet için harcandığına dikkati çekerek "Artık toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak: 2002'de 100 lira verginin 14,3 lirası hizmete harcanırken günümüzde 85,2 lirası harcanıyor

Ayrıca Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan videoda vergi OECD verileri ile Türkiye karşılaştırmasına yer verildi. Videoda yer alan tabloya göre Türkiye'de "gelir ve kar" üzerinden alınan vergiler Gayri Safi Yıllık Hasıla'nın yüzde 5,9'una tekabül ederken, bu sayı OECD ortalamasında 11,5'e yükseliyor.

Bakan Albayrak: 2002'de 100 lira verginin 14,3 lirası hizmete harcanırken günümüzde 85,2 lirası harcanıyor
Haber Yorumları (3)
FİRAT: Neresi vatandas icin harcaniyor? Ne zaman yardim ettiniz ki?
Cevap Yaz 4 28 Yayından Kaldır
BAŞKAN: Aman Akp ye oy vermeye devam edin
Yayından Kaldır
EKONOMİ UZMAANI: harcanan para size nakit vermekle olmuyor yaptıkları her iş hizmetten saylıyor
Yayından Kaldır
500
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Şu an buradasınız: Bakan Albayrak: 2002'de 100 lira verginin 14,3 lirası hizmete harcanırken günümüzde 85,2 lirası harcanıyor - Ekonomi
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