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Bakan Albayrak Türkiye'nin yüzde 9,9 daralmasını değerlendirdi: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç

Türkiye'nin ikinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 9,9 daralmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kötümser tabloların aksine gayri safi yurt içi hasıla oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi." dedi.

31.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, koronavirüs salgınının etkili olduğu dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" dedi.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamaları yaptı:

"Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2'nci çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.

"YILI POZİTİF AYRIŞARAK KAPATACAĞIZ"

Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim. Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz"

Bakan Albayrak Türkiye'nin yüzde 9,9 daralmasını değerlendirdi: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç
Bakan Albayrak Türkiye'nin yüzde 9,9 daralmasını değerlendirdi: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
ADANA: TAMAMDA CORONA NEDENİYLE DİĞER ÜLKELER TEDBİR ALIRKEN TÜRKİYEDE HERŞEY ÜRETİME ODAKLANILDI VAKALARDA ÜRETİMLE BİRLİKTE ARTACAKTIR.
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ZEKO: Hangi dünya ülkeleri bunlar,;Gabon, Nijer, Yeşil Burun Adaları,Fildişi sahilleri mi....
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500
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