Bakan Albayrak Türkiye'nin yüzde 9,9 daralmasını değerlendirdi: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç Türkiye'nin ikinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 9,9 daralmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kötümser tabloların aksine gayri safi yurt içi hasıla oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, koronavirüs salgınının etkili olduğu dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" dedi.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamaları yaptı:

"Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2'nci çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.

"YILI POZİTİF AYRIŞARAK KAPATACAĞIZ"

Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim. Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz"

Kaynak: DHA