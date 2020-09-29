Bakan Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na iş dünyasından tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 yıllarını kapsayan Türkiye'nin üç yıllık yol haritası olan Yeni Ekonomi Programı'na iş dünyasından tam destek geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını çizecek Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. İş dünyasından Bakan Albayrak'ın açıkladığı programa tam destek geldi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YENİ BİR PATİKA OLUŞTURUYOR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Yeni Ekonomi Programı, pandemi etkisindeki dünyanın şartlarını gözeterek, Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturuyor. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği Programla, Türkiye'nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor" dedi.

"Programın pandemi sonrası normalleşmeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" diyen Şekib Avdagiç, "YEP'te Koronavirüs salgını döneminde daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyon ile mücadele güçlü biçimde vurgulanıyor. Programda ortaya konan perspektife uygun olarak, cari işlemler açığında bir iyileşme eğilimine gireceğimizi de öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'nin dünyanın eşiğinde olduğu büyük değişimle birlikte iyice belirginleşen ve küresel değer zincirleri tarafından fark edilen yüksek potansiyellerini kinetiğe çevirmek için hepimize çok iş düştüğünü de sözlerine ekledi.

"ÖZEL SEKTÖRÜMÜZE HEYECAN VE MORAL VERMİŞTİR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) değerlendirdi.

Yeni Ekonomi Programı sonrasında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.