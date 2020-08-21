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Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye dakikalar kala Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte "Haydi Bismillah" notuyla fotoğraf paylaştı.

21.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:50

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı. Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile uçaktan bir kare paylaşarak, "Haydi Bismillah" notunu düştü.

Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir fotoğraf paylaştı

NECİP FAZIL'DAN BİR DİZE PAYLAŞMIŞTI

Albayrak bu paylaşımından önce de Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirinden bir dize paylaşmıştı.

Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir fotoğraf paylaştı

FUAT OKTAY: ÜLKEMİZDE YENİ BİR SAYFA DAHA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun bugün büyük Türkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı

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