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Ayasofya Camii için özel paralar basıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan "Ayasofya Camii" özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.

23.07.2020 20:28 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 24 Temmuz Cuma günü ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii ile ilgili darphane tarafından basılan özel paraları paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadelerini kullanarak Ayasofya için basılan özel paraların görselini paylaştı.

"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ" İFADESİ YER ALDI

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii için basılan özel paralarda, Ayasofya silüetinin üzerinde "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi" ifadesi yer aldı.

Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
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