Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu...
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Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu...

Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz.

21.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:39
Bakan Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin,

Bakan Akar, Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, " bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz." dedi. Akar, "Askerliğin kısaltılmasından dolayı zafiyet olmadı, 231 bin 920 er ve erbaş şuan silah altında" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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