Bakan Akar: Müşterek harekat merkezi kısa sürede kurulacak

12.08.2019 13:57

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında, önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre sonra müşterek bir harekat merkezinin kurulacağını açıkladı. Akar, "Ama diğer taraftan ister 'B', ister 'C planı' deyin eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır" dedi.

Bakan Akar, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda gelinen noktayı değerlendirerek, "Geldiğimiz nokta, YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılmasını, ağır silahlarının toplanmasını dile getirdik. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu, istihbarat değişimi önemli bir konu. Bu konularda da belli noktalarda anlaşmaya, mutabakata varıldı" dedi. Akar, heyetle, terörden arındırılacak bölgelere Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin güvenli ve huzur içinde dönmeleri konusunu da konuştuklarını dile getirdi.

'30-40 KİLOMETRELİK BİR DERİNLİK GEREKTİĞİNİ İLETTİK'

Akar, bu bölgede, bir terör koridoru kurulmasına asla izin verilmeyeceğinin açık ve net bir şekilde otaya koyduklarını belirterek, güvenli bölgenin her ortamda 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini ilettiklerini söyledi. Bu mesafenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon görüşmesinde ifade edildiğini bildiren Akar, "Bu konuda önümüzdeki günlerde de yeni birtakım adımlar atılacağını değerlendiriyoruz. Burada hava sahasının kontrolü ve koordinasyonu çok önemli. Orada da epey ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre sonra müşterek bir harekat merkezinin kurulması ve bu müşterek harekat merkezinin çalışmasıyla bu bahsettiğim aşamaların o merkezdeki ayrıntılı çalışmalarla arazide yerini bulmasını gündeme getirdik. Bu çalışma önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi.

Akar, "Bu müşterek harekat merkezi kurulduktan sonra müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeyi ve ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmek arzusuyla bunları söylüyoruz. Ama diğer taraftan da ister 'B', ister 'C planı' deyin eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır" dedi.

'TEDBİR ALMALARINI BEKLİYORUZ'

Akar, bir şekilde aksilik çıkması halinde ise tek başına hareket etme inisiyatifi kullanma hakkının doğacağını belirterek, "Önemli bir konu olarak da muhatabımız olan askeri heyetin başkanına da PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye özellikle silah ve mühimmat desteklerinin sonlandırılmasının acilen gerekli, zorunlu olduğunu, müttefiklik, stratejik ortaklık adına bunun şart olduğunu da açık ve net söyledik. Tedbir almalarını bekliyoruz" diye konuştu.

'S-400 SEVKİYATI AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA'

Akar, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili de "Birinci filonun birinci bataryasının teslimatı tamamlandı. Ağustos ve eylül aylarında ikinci bataryanın intikali söz konusu. Bir taraftan kurulum, diğer taraftan eğitimlerle aralık ayının sonunda ilk harekat yeteneği dediğimiz hususlar ve daha sonra tam harekat yeteneği dediğimiz hususlar Nisan 2020 için planlanmış durumda. Bunlar gerçekleşecek. Bunlar adım adım ilerliyor." Akar, yer seçimi, teşkilat ve kurulum faaliyetlerinin devam ettiğini belirttiği Patriot konusundaki görüşmelerin de ABD'lilerle sürdüğü bilgisini verdi.

DOĞU AKDENİZ

Akar, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantör devletlerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde önemli hak ve sorumluluklarının olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar olduğu gibi aksatmadan ve eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda bize ne düşüyorsa bunları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ATILMASI GEREKEN ADIM VARSA TSK HAZIR'

Akar, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimi ile ilgili "Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı olmadığını söylüyoruz. Bizim hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Hakkımızı, hukukumuzu gasp ederek yeni birtakım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler devamlı suretle söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bununla ilgili atılması gereken ne adım varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi. Akar, bu konuda barışçıl yöntemlere önem verdiklerini, bunun en güzel örneğinin de Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında yapılan toplantı olduğunu sözlerine ekledi.

'17 BİN 499 KİŞİ TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ'

Akar, FETÖ ile mücadelenin de devam ettiğini, bu konuda TSK'nın son derece hassas ve dikkatli hareket ettiğini belirterek, "15 Temmuz'dan bugüne kadar 17 bin 499 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bunların dışında da 6 bin 353 personelle ilgili işlemler devam etmektedir" dedi. Akar, terör örgütü PKK ile yapılan mücadelede ise küçük operasyonlar hariç orta ve büyük çaplı 105 operasyon yapıldığını, hava harekatının yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini vererek, "Türk milletini terör belasından kurtarmaya kararlıyız" ifadelerinin kullandı.



Kaynak: DHA