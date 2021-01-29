Bahşılı'da trökterler için reflektör dağıtıldı
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Bahşılı'da trökterler için reflektör dağıtıldı

29.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:15
Bahşılı'da trökterler için reflektör dağıtıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde traktörler için tepe lambası ve reflektör dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde traktörler için tepe lambası ve reflektör dağıtıldı.

Bahşılı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde traktör ve römorklarında tepe lambası ile reflektör denetimi yaptı.

Ekipler, denetimlerde traktör römorklarının arkasına, gece ve gündüz görülebilen reflektör taktı.

Küreboğazı köyü muhtarı Satılmış Ercan, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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