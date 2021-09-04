Bahçeşehir, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti
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Bahçeşehir, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti

Bahçeşehir, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup'ta Yukatel Merkezefendi'yi 74-62 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup'ta Yukatel Merkezefendi'yi 74-62 mağlup etti.

Dengeli başlayan karşılaşmada ilk çeyreğin son 5 dakikasında farkı açan Bahçeşehir çeyreği 18-11 önde tamamladı. Yüksek skorlu geçen ikinci çeyrekte Bahçeşehir üstünlüğünü korudu: 38-33. Üçüncü çeyrekte Merkezefendi farkın çift hanesine çıkmasına izin vermedi. Üstünlüğü bırakmayan Bahçeşehir çeyreği 59-50 önde kapattı. Son çeyrekte farkı da açan Bahçeşehir karşılaşmadan 74-62 galibiytle ayrıldı.

Bahçeşehir 14/28, Merkezefendi ise 14/38 iki sayı yüzdesiyle karşılaşmayı tamamladılar. Rİbaundlarda 44-34, asistlerde de 21-13 ile üstünlükle Bahçeşehir'in oldu.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Matt Holloway 7 sayı-3 ribaund-2 asist, Adam Smith 11 sayı-3 ribaund-2 asist-3 top çalma, Davonte Upson 4 sayı-5 ribaund-1 asist-2 top çalma, Emircan Koşut 2 sayı-4 ribaund-1 asist, Altan Erol 1 ribaund-1 asist, Yiğitcan Turna 3 sayı-1 asist, Richards Lomasz 24 sayı-3 ribaund-2 asist-2 top çalma, Hakan Yapar 7 sayı-2 ribaund-1 asist, Tomas Akyazılı 1 ribaund-2 asist, Nate Sestina 4 sayı-8 ribaund - DENİZLİ

Bahçeşehir, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti
Bahçeşehir, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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