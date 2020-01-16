Haberler » Spor » Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti - Spor

Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jamal Jones'u kadrosuna dahil etti.

16.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:08
Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Takımı, ABD'li forvet Jamal Jones'u kadrosuna dahil etti.

Bahçeşehir Koleji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jamal Jones yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş eldin Jamal." ifadelerine yer verildi.

27 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Jones, son olarak Yunan ekibi Ionikos Nikaias'ta forma giymişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler