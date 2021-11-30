Bahçeli'den hayat pahalılığının önüne geçmek için firmalara çağrı: Temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 2 ile 5 arasında indirim yapın

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ekonomiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, hayat pahalılığı konusunda da bir çağrıda bulundu. Bahçeli, temel ihtiyaç ürünleri için yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirim yapılmasını istedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak, geleceği inşa edecektir. Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var. Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı 128 milyar dolar nerede sorusunu soracaklarına adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir.

''EKONOMİDE YENİ BİR HİKAYEYE İHTİYAÇ VARDIR''

Ekonomi, rakam ve grafikten çok daha öte bir alandır. Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç vardır. Ne ekonomi eski ekonomidir, ne dünya eski dünyadır. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir.

"TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ İÇİN İNDİRİM ÇAĞRISI"

Enflasyonla mücadelede gönül birliğine gitmeliyiz. Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının engellenmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır. Firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır.

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