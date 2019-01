Bahçeli 31 Mart seçimleri beka seçimidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, AK Parti adaylarının olduğu yerde AK Partililere oy ve destek vereceğiz. Mücadelemizi gölgelemeyi aklından geçirenleri hep birlikte engelleyeceğiz. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, yalanlarla hayali seçmen üretmeye kalkanlar, beyhude yere çabalamasın, alayının oyununu bozacağız. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri beka seçimidir dedi.

MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ankara Spor Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Bahçeli, yerel seçimlere 67 gün kaldığını hatırlattı. Bahçeli, İşimiz çok, hedeflerimiz büyük, yükümüz ağırdır. 31 Mart 2019'da inanıyorum ki Türkiye ehline teslim edilecektir. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Hiçbir hain aklından çıkarmasın ki; sınırda nöbete ihtiyaç varsa bir sela yeter bu millete. Belalar kol geziyorsa, silip atacak dirayet vardır. Bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa, hepsini def edecek hamiyet vardır, heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır, bu salondadır dedi.

'HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK'

Seçimlerde Cumhur İttifakı'na sahip çıkılmasını isteyen Bahçeli, Cumhur İttifakı cumhurun özlemlerini şuurla benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltme amacına sebatla odaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti sistemsel yenilenmeyi başarmış, bunu da başkalaşmadan değişerek elde etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bu yeni sistemin mimarlarından birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

'31 MART 2019 MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ BEKA SEÇİMİDİR'

CHP'li Muharrem İnce'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi varmış sözlerine tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi

Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor, '31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi varmış.' Hezeyan çukuruna düşen zillet neferlerine göre, yerel seçimler ülke bekası için önemli değilmiş. İnce ince nifak taşları döşeyen, kıyıda köşede, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat da, cumhurbaşkanı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak, olsa olsa zeka sorunuymuş. Bu yaklaşımdan da uzak durulması lazımmış. Gerçi gafile kelam, nafile kelamdır, ama yine de biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay, bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka, akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet sevinmedi, zillet takdir ve tebrik etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız Kaldı ki, CHP- İP- HDP- PKK- FETÖ'den oluşan, arkalarında Türk düşmanlarının bulunduğu zillet koalisyonu 31 Mart'ı beka görseydi, biz kendimizden şüphe eder, acaba doğru mu yapıyoruz diye kendimizi sorgulardık. Günahla sevap hiç aynı olur mu Bekayla bozguncu emeller hiç yan yana gelir mi Kimin ne söylediğinin önemi yoktur. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri beka seçimidir.

PARTİLİLERE 'CUMHUR İTTİFAKI' ÇAĞRISI

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde 'Cumhur İttifakı'nın önemine bir kez daha dikkat çekerek, AK Parti adaylarının olduğu yerde AK Partililere oy ve destek vereceğiz. Mücadelemizi gölgelemeyi aklından geçirenleri hep birlikte engelleyeceğiz. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, yalanlarla hayali seçmen üretmeye kalkanlar beyhude yere çabalamasın, alayının oyununu bozacağız. Sabırla gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı başarı ile buluşturacağız. Gevşemeye müsaade etmeden, umutsuzluğa kapalı durarak 31 Mart seçimlerine hazırlanacağız. Karşılıksız sevdiğimiz milletimize hizmet etmek için dürüst ve yetişmiş kadrolarımızla Milliyetçi Hareket'i zafere ulaştırmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı günbegün yoğunlaştırmalıyız. Cesur olacağız, umutsuzluğu yöremize sokmayacağız diye konuştu.

'FIRAT'IN DOĞUSU HAİNLERDEN TEMİZLENMEDİKTEN SONRA VATAN TEHLİKEDEDİR'

Bahçeli, ABD'nin 'Suriye'den çekildim, çekiliyorum' iddialarının her geçen gün anlam ve inandırıcılığını kaybettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı

Menbiç'te, Afrin'de ABD'li askerlere yönelik peş peşe manidar saldırılar gerçekleşiyor. ve Türk milleti Fırat'ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimizedir. Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır. Başkalarının stratejik türbülansına kapılırsak tedavisi çok zor yaralar alırız. Başkalarının eline avucuna bakarsak, yenilgi üstüne yenilgi yaşarız. ABD'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı, insanlık vicdanına, insan haklarına, devletlerin egemenlik haklarına bütünüyle ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Orta Doğu'da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır. Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır. Türkiye'ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir. Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede hiçbir devletten, hiçbir güç odağından müsaade istemeyecek, izin alma sırasına girmeyecektir. Menbiç yol haritasına uymayan, PKKYPGPYD'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendiren ABD, kontrollü ve yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalıyla aziz milletimizin sabrını test etmektedir. Kürt kökenli kardeşlerimizle terör öğütleri arasında bağ kurmak tarihe hakarettir, bin yıllık hukuka ihanettir, adalete ve vicdana karşı işlenmiş en vahşi cinayettir. Zalimlerin oyunu boşa çıkarılacaktır. Kuşku yok ki, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalanması ifna edilecektir. Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında rotası çizilen Menbiç yol haritasına riayet edilmelidir. Geç kalırsak hainler gemi azıya alırlar.

Kaynak: DHA