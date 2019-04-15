Bahar Şenliği Mehteran Yürüyüşü ile Başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı.

Merkezi Amfi önünde başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Marşlar eşliğindeki yürüyüş, etkinliklerin yapılacağı Taha Akgül Spor Salonu'nda sona erdi. Buradaki etkinliğe ise Sivas Valimiz Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız 3 yıldır üniversitede bahar şenliği yapılmadığını hatırlatarak, "Bu sene bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şenlikler bugünden başlayarak Perşembe günü akşamına kadar devam edecek. İnşallah memnun olacağınız bir hafta olur. Hayırlı olsun. İnşallah gelecek yıllarda da bunu devam ettiririz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl bahar şenliklerini üniversitemizle beraber yapmak taraftarıyım. Sayın Rektörümle bu konuyu gelecek yıllarda istişare edip şehir-üniversite işbirliğini bir adım öteye taşımalıyız." Dedi.

Vali Salih Ayhan ise konuşmasında, "Hayat hep ders çalışmaktan ibaret değildir. Sürekli sınav da değildir. Bunların stresini azaltmak için çeşitli aktivite ve etkinliklere katılmak gerekir. Üniversitenin evrensel ruhunu, bir arada yaşamanın ruhunu yaşamamız lazım. Bahar şenlikleri bütün öğrencilerin temel faaliyetlerinden bir tanesidir. Üniversitemizin bundan mahrum kalmaması, buna ön ayak olması, güzel bir program hazırlaması takdire şayandır." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere kavurma ve pilav ikram edildi. İkramın sonrasında öğrenci etkinliklerine geçildi. İlk olarak Kadın ve Erkek Halk Oyunları ekipleri Sivas yöresine ait halk oyunlarını oynadılar. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu halk oyunlarından sonra halat çekme, yumurta taşıma, çuval gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. - SİVAS

Kaynak: İHA