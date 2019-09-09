Bafra'dan kısa kısa

09.09.2019 16:42

Bafra Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki toplantıda ziraat mühendisleri Ayşen Koca, Bahadır Sağlam ve elektrik ve elektronik mühendisi Fatma Kuğu tarafından çiftçilere bilgelendirme yapıldı.

Toplantıda, mühendisler tarafından bitkisel üretime yönelik altyapı yatırımları, üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar, hayvansal üretim ve hayvancılık tesisine yönelik yatırımlar, hayvansal üretim ve hayvancılık tesisine yönelik yatırımlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesine yönelik yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

Ziraat Mühendisi Ayşen Koca, 2006-2018 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 522 proje için başvuru yapıldığını bunlardan 149 tanesi için sözleşmeler imzalanarak uygulamaya konulduğunu belirtti.

Bu 149 projeden iki tanesinin muhtelif gerçeklerle feshedildiğini anlatan Koca, "147 tanesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda 12 etap sonunda 77 milyon TL, toplam proje tutarı için 34 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır." dedi.

Ayrıca toplantıda, bir parsele tek yıllık bitkinin art arda 3 kez ekilmesi durumunda, üçüncü üretim için destekleme ödemelerinin yapılmayacağı bildirildi.

Çeltik taban fiyatı

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik hasadı öncesinde taban fiyatın açıklanmasını istediklerini bildirdi.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalar yapan Tosuner çeltik hasadına yakın bir zamanda başlanacağını belirtti.

Diğer tarım ürünlerinin taban fiyatının belirlendiğini anlatan Tosuner, "Şu an çeltik taban fiyatı belirlenmemiştir. Çiftçimiz mağdur durumdadır. Bu seneki fiyatların en az 3 bin 300 lira olması lazım çünkü girdilerimizde ortalama yüzde 70 bir artış var. Çeltik üretiminde Samsun ikinci sırada yer alıyor." dedi.

Kaynak: AA