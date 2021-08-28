Bafra'da Zafer Bayramı futbol şenliği sona erdi
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Bafra'da Zafer Bayramı futbol şenliği sona erdi

Bafra'da Zafer Bayramı futbol şenliği sona erdi
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği, sona erdi.

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği, sona erdi.

İlçede 16 Ağustos'ta 10 takımın katılımıyla başlayan turnuvada yaklaşık 200 genç sporcu mücadele etti.

Turnuvanın finalinde Alaçamspor'u yenen Dededağıspor şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Bafra Mevlanaspor elde etti.

Turnuvada oynanan final maçı sonrası kupa töreni gerçekleştirildi.

Yapılan penaltı yarışmasında da Bafra İdman Yurdu Spor Kulübü'nden Çağatay Kurt birinciliği kazandı.

Kurt'a ödülü olan bisiklet, Kaymakamı Cevdet Ertürkmen veBelediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

Kılıç, Bafra Belediyesi olarak ilçedeki sportif potansiyelin farkında olduklarını belirterek, "Etkinliklerimizi bu gerçeğin ışığında hayata geçiriyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan ve destek veren Türkiye Futbol Federasyonumuza ve Bölge Müdürlüğümüze, katılan tüm kulüp yöneticilerimize, sporcularımıza ve turnuva süresince görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuvanın ardından düzenlenen kupa törenine Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Belediye Başkanı Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, AK Parti İlçe Başkan Vekili Muhammet Yüksel, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, TÜFAD Başkan Yardımcısı Çetin Topsakal ve sporseverler katıldı.

Bafra'da Zafer Bayramı futbol şenliği sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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