Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Paylaşımına 'Geri dön' yorumları yağdı - Haberler Spor
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Paylaşımına "Geri dön" yorumları yağdı

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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Paylaşımına

2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara Göztepe maçı öncesi başarılar diledi. Fransız golcü yaptığı paylaşımda, "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. Paylaşımın altına sarı-kırmızılı taraftarlardan "Geri dön" yorumları yağdı.

Galatasaray formasıyla 29 gol atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig için tarihi bir performans göstermiş ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

"İNŞALLAH 3 PUAN GELECEK"

Fransız golcü, Göztepe maçı öncesi sarı-kırmızılılara başarılar dilerken, "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşıma beğeni yağdırırken, "Geri dön" yorumları dikkat çekti.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Paylaşımına 'Geri dön' yorumları yağdı

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Haber: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Paylaşımına 'Geri dön' yorumları yağdı - Haberler Spor
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