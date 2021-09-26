Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Paylaşımına 'Geri dön' yorumları yağdı

Galatasaray formasıyla 29 gol atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig için tarihi bir performans göstermiş ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

"İNŞALLAH 3 PUAN GELECEK"

Fransız golcü, Göztepe maçı öncesi sarı-kırmızılılara başarılar dilerken, "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşıma beğeni yağdırırken, "Geri dön" yorumları dikkat çekti.

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