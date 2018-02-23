Bafetimbi Gomis, Fransa'ya Dönebileceğini Söyledi
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada Ligue 1'e yeniden dönebileceğini söyledi.
Geçtiğimiz yaz transfer olduğu Galatasaray'da şimdiye dek çıktığı 28 maçta 20 gol kaydederek taraftarın sevgilisi hâline gelen Bafetimbi Gomis Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski takımı Saint Etienne'in Olympique Lyon ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesini yorumlayan Fransız golcü, iki takımın aralarında oynadığı maçların Fransa'nın en büyük düellosu olduğunu söyledi.
Lyon'un ligin ilk yarısında Saint Etienne'i deplasmanda 5-0 yendiği maçı tribünden izleyen Gomis, eski takımının taraftarlarının Lyon stadına gidemeyecek olmasının Ligue 1'in marka değeri açısından son derece olumsuz bir durum olduğunu belirtti.
LIGUE 1'E DÖNEBİLİRİM
Fransız futbolcu, ileride tekrar Fransız ligine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyaysa son derece çarpıcı bir yanıt verdi.
Gomis, "Ligue 1, benim hep hoşuma gitmiştir ve önümde de hâlâ birkaç yıl var. Dolayısıyla Fransa'ya dönüş kapısını kapatmış değilim." ifadelerini kullandı.
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SANA G. S 4 MİLYON EURO VEREREK HATA YAPTI YILLIK 6 VERSİN GİTME GERÇİ SEN YILLIK NET 4 MİLYON EURO TL OLARAK YILDA 19 TRİLYON TL KAZANMANA RAĞMEN OSMANLI MAÇINDA TRİBÜNLERE PARA İŞARETİ YAPARAK BEN PARA İÇİN BURDA DEĞİLİM MESAJI VERDİN AYDA 1600 TL KAZANAN İNSANLARDA PARA İÇİN O TRİBÜNDE DEĞİL SEVDA İÇİN O TRİBÜNLERE GİDİYOR AMA YILDA 19 TRİLYON KAZANAN PARA İÇİN GELMEMİŞ AYDA 1600 TL KAZANAN SEYİRCİ PARA İÇİN TRİBÜNDE DEĞİL BU FUTBOLDAN KİM PARA KAZANIYOR ANALAYAMADIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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SANA FRANSADA TÜRKİYEDEKİ GİBİ YILLIK NET 4 MİLYON EURO VERECEKLERMİ VERSELER BİLE AB ÜLKELERİNDE FUTBOLCULAR ÜCRETLERİNİN YÜZDE ELLİSİNİ VERGİ OLARAK VERİYORN HADİ DİYELİM 4 MİLYON EURO ALDIN NET 2 MİLYONUN KALIR HADİ YOLUN AÇIK OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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HİÇ DURMA SENİN ATTIĞIN GOLLERİ BEN DE ATARIM GOLLERİN ZEKA ÜRÜNU DEĞİL DÜZ VURUŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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Burda çıkan çoğu haber yalan örnek Feghouli bunalıma girdi Belhanda ayrılmak istiyor şimdi de GomisCevap Yaz 40 2 Yayından Kaldır
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palavra haber. kanıt?Cevap Yaz 35 3 Yayından Kaldır