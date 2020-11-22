BAE'de yaklaşık 22 milyar varillik petrol sahası keşfedildi
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BAE'de yaklaşık 22 milyar varillik petrol sahası keşfedildi

22.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:58
BAE'de yaklaşık 22 milyar varillik petrol sahası keşfedildi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yüksek Petrol Konseyi (SPC), Abu Dabi'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yüksek Petrol Konseyi (SPC), Abu Dabi'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

SPC tarafından yapılan ve BAE resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, yaklaşık 22 milyar varillik ankonvansiyonel yeni petrol sahasının, Abu Dabi'deki bazı ana petrol sahalarından kaynak bakımından daha büyük olduğu ifade edildi.

Açıklamada, rezervin keşfedildiği bölgeye ilişkin bilgi verilmedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) verilerine göre BAE, petrol rezervi bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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