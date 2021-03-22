BAE'de dağda mahsur kalan İtalyan turist kurtarıldı
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BAE'de dağda mahsur kalan İtalyan turist kurtarıldı

22.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:58
BAE'de dağda mahsur kalan İtalyan turist kurtarıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), dağda mahsur kalan İtalyan turist helikopter ile kurtarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), dağda mahsur kalan İtalyan turist helikopter ile kurtarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Şarika kentinin 50 kilometre doğusunda yer alan Maliha Dağ bölgesinde yürüyüşe çıkan 41 yaşındaki İtalyan vatandaşı dağda mahsur kaldı. Turist ile yürüyüşe çıkan arkadaşları olayı polise bildirdi. Maliha Dağ Karakolu Müdürü Yarbay Salem Sultan Al Ketbi, bölgedeki Ulusal Arama ve Kurtarma Merkezi ile temasa geçti ve aramalar başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarına başlayan polis, turisti kurtardı. İtalyan turistin sağlık durumunun iyi olduğu ancak kolunun kırıldığı öğrenildi. Vücudunda çeşitli morluklar da oluşan turist, tedavi için Şarika kentindeki Al Dhaid Hastanesine nakledildi. - EL ŞARİKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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