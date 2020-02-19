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Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları" Adıyaman'da yapıldı.

19.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:47
Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları" 'da yapıldı.


Adıyaman salonunda yapılan heyecan dolu grup maçlarına birçok ilden yaklaşık 220 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren grup maçlarına Sivas'ı temsilen katılan Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı rakiplerini tek tek yenerek birinci oldu ve zirvedeki yerini aldı.


Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı, ilçeye büyük bir coşku ile döndü. Türkiye birinciliği ise 27 Şubat-1 Mart'ta Elazığ'da yapılacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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