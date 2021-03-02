Badger (DAO) coin nedir, neden yükseliyor? Badger (DAO) Coin yorum ve grafiği!

Kripto para trader'ı 72.000 Twitter takipçisine Badger DAO (BADGER) konusunda yükseliş hissettiğini ve hatta projenin kurucusu Chris Spadafora ile röportaj yapacak kadar ileri gittiğini söyledi. Peki, Badger (DAO) coin nedir, neden yükseliyor? Badger (DAO) Coin yorum ve grafiği!

BADGER COİN NEDİR?

Badger merkezi olmayan otonom organizasyon (DAO), merkezi olmayan finans (DeFi) alanında teminat olarak Bitcoin (BTC) kullanımını hızlandırmak için ürünler ve altyapı oluşturmayı amaçlayan yeni bir kripto para şirketidir. Badger'ın sistemi, topluluk üyelerini işbirliği yapmaya ve tüm katılımcılara fayda sağlayacak ürünler geliştirmeye teşvik ediyor.

"Badger topluluğu üyeleri, DAO'ya yeni ürün fikirleri önerebilir, teklifi video aracılığıyla daha büyük topluluğa sunabilir ve sonunda aşamaları geçerse teklifi alabilir. Onaylandıktan sonra Badger DAO operasyon ekibi onu inşa etmek, finanse etmek ve pazarlamak için onlarla işbirliği yapacak. Tabii ki, amaç bunları öneren tek bir topluluk üyesi değil, bunun yerine birçok katılımcının en iyi ürünleri yaratmak için bir araya gelmesidir."

Ürün üreten topluluk üyeleri, Badger yatırımcıları ve DAO, üründen elde edilen karı paylaşacak.

Şu anda Badger DAO'da iki ürün bulunmaktadır. İlki, tokenize edilmiş BTC varlıklarında uzmanlaşmış bir DeFi getiri toplayıcısı olan Sett'tir. İkinci ürün, BTC fiyatına sabitlenmiş, gözetim dışı bir token olan Digg'dir:

"Bu, Bitcoin fiyatına sabitlenmiş esnek bir tedarik kripto para birimidir. Her gün arz, DIGG ve BTC'nin USD değerine göre tüm cüzdanlarda otomatik olarak ayarlanır. Digg'in fiyatı BTC'den yüksekse cüzdan bakiyeniz artar; daha düşükse, bakiyeniz azalır."

Crypto Messiah'a göre Badger DAO, "kral düzeyinde güç" gösteriyor. CoinGecko'ya göre, kripto varlığı piyasaya sürüldükten bir gün sonra 2,88 dolardan 9,76 dolara yükseldi. Kripto para birimi yazının yazıldığı sırada ise 10.18 dolardan işlem görüyordu.