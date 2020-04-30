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Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Emet ilçesinde yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen badem fidanları hayata tutunarak, bölge ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor
30.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:14

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Emet ilçesinde yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen badem fidanları hayata tutunarak, bölge ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2014 yılında, Eseler köyü gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında, Cevizdere Orman İşletme Şefliği 46 nolu bölmesinde, 4 Hektarlık alanda badem ağaçlandırması yapılmıştı. Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde bin100 adet badem fidanı toprakla buluşmuştu. Her yıl düzenli olarak bakımı yapılan sahada, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, incelemelerde bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert'in de hazır bulunduğu incelemelerde, Emet Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Ertekin'den, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Ormanlarımızın sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine imkan sağlamak için gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyoruz. Ülkemizin badem üretim miktarını artırmak, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerini yükseltmek, elde edilecek ürünleri yöre halkımızın faydasına sunmak bizlerin en büyük amacı. Bugün görüyoruz ki emeğimiz karşılıksız kalmıyor. Katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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