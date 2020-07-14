Babasını yaralayan kişinin babasını öldüren sanığa müebbet hapis talebi ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, babasını ayağından vurarak yaralayan M.K.'nın babası Eyüp Keleş'i (58) cadde ortasında 8 el ateş ederek öldüren Bülent Beşikçi (45) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, babasını ayağından vurarak yaralayan M.K.'nın babası Eyüp Keleş'i (58) cadde ortasında 8 el ateş ederek öldüren Bülent Beşikçi (45) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen 6 Mart'ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce babasını ayağından vurarak yaralayan M.K.'nın babası Eyüp Keleş ile cadde üzerinde karşılaşan Bülent Beşikçi tabancasıyla 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Eyüp Keleş, hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan Bülent Beşikçi hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Bülent Beşikçi, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Bülent Beşikçi ifadesinde Eyüp Keleş'i yolda gördüğünü ve öldürme kastıyla ateş etmediğini söyledi. Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA