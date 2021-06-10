Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası
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Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası

Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 22 Haziran tarihine kadar sürecek Babalar Günü kampanyası ile hem babasına hediye almak isteyenler hem de yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunduğunu duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 22 Haziran tarihine kadar sürecek Babalar Günü kampanyası ile hem babasına hediye almak isteyenler hem de yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunduğunu duyurdu. Markadan yapılan yazılı açıklamada, t-shirtlerin 59.99 liradan, gömleklerin 74.99 liradan, pantolonların ise 119.99 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu söylendi.

Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası kapsamında, yeni sezonda 17 farklı renk seçeneği ile öne çıkan gömlek, t-shirtler ve pantolonların özel fiyatlarla satışta olduğu bildirildi.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, markanın internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edebilir.


Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası
Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası
Babalar Günü'ne özel 'Yıldız Babam' kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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