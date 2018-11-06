Baba Mesleğini Ayakta Tutmaya Çalışıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yarım asırlık baba mesleğini sürdüren Murat Yürük, unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

İşletmenin kuruluşuyla ilgili bilgiler veren Murat Yürük, "Yorgancılık bizde baba mesleği. 1983 yılında babam Kazım Yürük burayı bin bir türlü zahmetle açmış. Yarım asırdır da hizmet veriyor. Ben de babamın yanında çalışarak, bu meslekte ustalaştım. 2008 yılında babamın emekli olmasının ardından mesleği devam ettirme görevi bana kaldı. Biz de el emeği göz nuru yorgancılık mesleğimizi, fabrikasyon ürünlerle rekabet ederek, devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yorgancılık mesleğinin eskiden çok aktif olduğunu belirten Yürük, "Yorgan, yastık, kılıf gibi birçok ürünleri ev hanımları yorgancılara sipariş verirdi. Bu ürünler yün, pamuk gibi sağlıklı malzemelerden yapılırdı. Bu yorganlar, insanın gün içinde yaşadığı yorgunluğunu alıyor, güne başlarken daha enerjik olmasını sağlıyordu. Eskiden soba kullanıldığından sabah uyandığımızda ev soğuk olurdu. Şimdilerde ise doğalgaza geçtik. Artık öyle bir derdimiz kalmadı. İnsanlar da şimdi silikon elyaftan yapılmış olan malzemeleri kullanıyorlar. Bu ürünler insanların aşırı terlemesine neden oluyor. Oysa pamuk ve yünden yapılmış malzemeler hem daha kaliteli hem daha sağlıklı. Biz de yaptığımız ürünlerle insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İnsanların artık alışveriş yaparken daha çok marka ürünlere yöneldiğini aktaran Yürük, "Nevresim takımlarını da polyesterli kumaşlardan değil pamuklu kumaşlardan temin ediyoruz. Tabi ki bizim yaptığımız ürünlerin de işçilik ve üretim maliyeti var. Büyük tanınmış firmaların etiket fiyatları kalitesinden daha fazla rağbet görüyor. Şimdilik yorgancılara pek fazla rağbet olmadığından anca üretim giderlerini ve işletmemizin kira giderlerini karşılayabiliyoruz. Pek çok yorgancımız da kapanmış ve meslek unutulmaya yüz tutmuş seviyeye gelmiştir" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ